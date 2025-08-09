В Абшеронском районе задержаны три человека, совершавшие кражи из домов

О нас

В Абшеронском районе задержаны трое подозреваемых в совершении краж из домов.
9 августа 2025 г. 18:18
В Абшеронском районе задержаны трое подозреваемых в совершении краж из домов.

Как Report сообщили в пресс-службе МВД, на территории района зафиксированы случаи краж из трех домов денег на общую сумму около 12 тыс. манатов, а также золотых украшений и бытовых предметом общей стоимостью более 11 тыс. манатов.

Сотрудники Абшеронского районного полицейского управления в ходе проведенных мероприятий установили и задержали подозреваемых в совершении этих деяний 49-летнего М.Гулиева, 34-летнего Ф.Кямаллы и 39-летнего Ф.Вердиева.

По факту ведется расследование.

