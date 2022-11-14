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В Абшеронском районе задержан фальшивомонетчик

В Абшеронском районе задержан фальшивомонетчик В Абшеронском районе задержан фальшивомонетчик.
Происшествия
14 ноября 2022 г. 13:22
В Абшеронском районе задержан фальшивомонетчик

В Абшеронском районе задержан фальшивомонетчик.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, в ходе осмотра в квартире Глеба Куликина, проживающего в городе Хырдалан, были обнаружены и изъяты три принтера, используемые для изготовления фальшивых денег, и 25 поддельных купюр номиналом 20 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК АР.

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