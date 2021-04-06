В Абшеронском районе выявлено работающее в ночное время кафе

Несмотря на неоднократные предупреждения, проведенные профилактические мероприятия, в некоторых объектах общественного питания все еще встречаются случаи несоблюдения правил карантина.

Несмотря на неоднократные предупреждения, проведенные профилактические мероприятия, в некоторых объектах общественного питания все еще встречаются случаи несоблюдения правил карантина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В органы полиции поступила информация о том, что кафе “Марс”, расположенное в городе Хырдалан Абшеронского района, работает в ночные часы. Сотрудники Абшеронского районного управления полиции провели осмотр объекта. Арендатор кафе Х.Сафаров и еще четверо клиентов были задержаны. В их отношении составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

В кафе, ресторанах и чайных домах, деятельность которых разрешена, сотрудники полиции и дальше будут проводить профилактические мероприятия в целях осуществления санитарно-карантинного контроля.