В Абшеронском районе возвращавшуюся со школы ученицу сбил автомобиль

21 февраля, 2018 15:09

Абшерон. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе возвращавшуюся со школы ученицу сбил автомобиль. Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в поселке Дигях. Вышедшая со школы местная жительница Фируза Вагиф гызы Искендерова 2007 г.р. осталась под одним из двух столкнувшихся автомобилей. В результате 11-летняя девочка получила черепно-мозговую травму и перелом обеих ног. Потерпевшая доставлена в больницу. Ее состояние остается тяжелым. Отметим, что 11-летняя Фируза Искендерова является ученицей 5-го класса полной средней школы поселка Дигях. По факту ведется расследование.