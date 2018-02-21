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    В Абшеронском районе возвращавшуюся со школы ученицу сбил автомобиль

    Девочка получила черепно-мозговую травму и перелом обеих ног

    Абшерон. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе возвращавшуюся со школы ученицу сбил автомобиль.

    Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в поселке Дигях.

    Вышедшая со школы местная жительница Фируза Вагиф гызы Искендерова 2007 г.р. осталась под одним из двух столкнувшихся автомобилей.

    В результате 11-летняя девочка получила черепно-мозговую травму и перелом обеих ног.

    Потерпевшая доставлена в больницу. Ее состояние остается тяжелым.

    Отметим, что 11-летняя Фируза Искендерова является ученицей 5-го класса полной средней школы поселка Дигях.

    По факту ведется расследование. 

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