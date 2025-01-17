В Абшеронском районе пять человек пострадали при взрыве в жилом доме

В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек.
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Согласно информации, на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
"При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одноэтажном трехкомнатном частном жилом доме общей площадью 70 квадратных метров. Взрывная волна нанесла дому серьезный ущерб, пострадали пять человек, в том числе двое детей", - указали в МЧС.
Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности.
Профильные органы проводят расследование по факту.