О нас

В Абшеронском районе пять человек пострадали при взрыве в жилом доме

В Абшеронском районе пять человек пострадали при взрыве в жилом доме В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек.
Происшествия
17 января 2025 г. 22:11
В Абшеронском районе пять человек пострадали при взрыве в жилом доме

В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

"При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одноэтажном трехкомнатном частном жилом доме общей площадью 70 квадратных метров. Взрывная волна нанесла дому серьезный ущерб, пострадали пять человек, в том числе двое детей", - указали в МЧС.

Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности.

Профильные органы проводят расследование по факту.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNübar qəsəbəsində partlayış olub, 5 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
В Газахе сгорел автомобиль
ФотоВ Газахе сгорел автомобиль
17 января 2025 г. 11:56
В судебном комплексе в Говсанах начинаются процессы по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ВидеоВ судебном комплексе в Говсанах начинаются процессы по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
17 января 2025 г. 11:01
В Газахе произошел пожар в доме
В Газахе произошел пожар в доме
17 января 2025 г. 09:10
Инициаторы летального ДТП в Сумгайыте устроили между собой уличную гонку
Инициаторы летального ДТП в Сумгайыте устроили между собой уличную гонку
17 января 2025 г. 01:58
МЧС: В тяжелом ДТП в Сумгайыте сгорел один из автомобилей
ВидеоМЧС: В тяжелом ДТП в Сумгайыте сгорел один из автомобилей
16 января 2025 г. 22:42
При столкновении автомобилей в Сумгайыте погибли двое, пострадали три человека
При столкновении автомобилей в Сумгайыте погибли двое, пострадали три человека
16 января 2025 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi