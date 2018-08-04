В Абшеронском районе произошла массовая драка, один человек ранен

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Абшерон. 4 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в ходе массовой драки ранен один человек.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.
Так, Рагим Шахин оглу Мустафаев 2000 г.р. получилножевые ранения во время массовой драки на объекте "Пахлеванлар" на территории поселка. Раненый был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости