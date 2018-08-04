В Абшеронском районе произошла массовая драка, один человек ранен

Абшерон. 4 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в ходе массовой драки ранен один человек.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.

Так, Рагим Шахин оглу Мустафаев 2000 г.р. получилножевые ранения во время массовой драки на объекте "Пахлеванлар" на территории поселка. Раненый был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.