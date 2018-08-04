 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Абшеронском районе произошла массовая драка, один человек ранен

    Абшерон. 4 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в ходе массовой драки ранен один человек.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.

    Так, Рагим Шахин оглу Мустафаев 2000 г.р. получилножевые ранения во время массовой драки на объекте "Пахлеванлар" на территории поселка. Раненый был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi