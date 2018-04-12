В Абшеронском районе произошла массовая драка, есть пострадавший

Абшерон. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Абшероне произошла драка между 7 лицами.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Гобу.

Во время драки Гаджиев Бахруз Хидаят оглы 1989 г.р. получил 5 ножевых ранений. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

Он был прооперирован. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Сотрудники Абшеронского РУП задержали одного человека по подозрению в совершении преступления.