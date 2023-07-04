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Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района

Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района.
Происшествия
4 июля 2023 г. 18:03
Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района

Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что 3 июля на территории поселка Дигях Абшеронского района режущим инструментом были ранены 4 человека, один из них от полученных ранений скончался в больнице. По факту в прокуратуре Абшеронского района по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого задержан Сархан Гашимов.

Сегодня в больнице скончался еще один пострадавший - Хиджран Гашимов.

Сархан Гашимов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.7 и 29, 120.2.7 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух лиц и покушение на умышленное убийство 2 лиц) решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Следственные действия продолжаются.

Отметим, что 3 июля около 10 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что 4 человека получили ранения режущим инструментом на территории поселков Дигях и Мехдиабад Абшеронского района.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения в том, что Сархан Гашимов (1974 г.р.) в ходе возникшей между ними ссоры в районе поселка Дигях нанес ранения топором своему дяде Хиджрану Гашимову, его жене Зумруд Гашимовой и своей двоюродной сестре Хаяле Керимовой, а в поселке Мехдиабад - с целью убийства умышленно ударил топором Алескера Гусейнова.

Зумруд Гашимова скончалась от полученных травм около 16 часов в тот же день в больнице.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda xəsarət alan şəxslərdən daha biri ölüb

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