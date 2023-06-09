В Абшеронском районе к ответственности привлечены 114 водителей

8 июня сотрудники Абшеронского районного управления полиции и подведомственных отделов полиции провели на территории района оперативно-профилактические мероприятия против уличной торговли, попрошайничества, нарушения безопасности дорожного движения и друг

8 июня сотрудники Абшеронского районного управления полиции и подведомственных отделов полиции провели на территории района оперативно-профилактические мероприятия против уличной торговли, попрошайничества, нарушения безопасности дорожного движения и других негативных явлений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В ходе мероприятия к ответственности были привлечены 114 водителей. Были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с установкой дополнительного оборудования в автомобилях, внесением изменений в конструкцию транспортных средств, нахождением за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлены 176 фактов нарушения правил остановки и стоянки.