В Абшеронском районе грузовик повредил газопровод

Сумгайыт. 8 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе грузовой автомобиль повредил ведущий в два поселка газопровод.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Джейранбатан Абшеронского района.

Многотоннажный грузовик врезался в идущий на территории районных поселков Джейранбатан и Сарай газопровод диаметром 500 мм.

В результате газопровод вышел из строя и жители обеих поселков остались без газа.

На территорию привлечены сотрудники соответствующих структур.

Как сообщили из Газоэксплуатационного участка Абшеронского района, на данный момент занимаются восстановлением линии газа.

В ближайшее время проблема будет устранена.