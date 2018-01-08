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    В Абшеронском районе грузовик повредил газопровод

    Сумгайыт. 8 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе грузовой автомобиль повредил ведущий в два поселка газопровод.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Джейранбатан Абшеронского района.

    Многотоннажный грузовик врезался в идущий на территории районных поселков Джейранбатан и Сарай газопровод диаметром 500 мм.

    В результате газопровод вышел из строя и жители обеих поселков остались без газа.

    На территорию привлечены сотрудники соответствующих структур.

    Как сообщили из Газоэксплуатационного участка Абшеронского района, на данный момент занимаются восстановлением линии газа.

    В ближайшее время проблема будет устранена. 

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