На Абшероне граждане сдали полиции 64 единицы оружия и 33 гранаты

В Абшеронском районе граждане добровольно сдали полиции 64 единицы огнестрельного оружия и 33 ручные гранаты.

В Абшеронском районе граждане добровольно сдали полиции 64 единицы огнестрельного оружия и 33 ручные гранаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в сводке МВД по итогам проведенных за минувшую неделю оперативно-профилактических мероприятий в Абшеронском районе.

В результате проведенных профилактических бесед граждане добровольно сдали полиции 64 единицы огнестрельного оружия, в том числе 11 автоматов Калашникова, 3 пистолета и 50 охотничьих ружей, а также 33 ручные гранаты и патроны различных калибров.

Кроме того, в рамках операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было выявлено 10 фактов преступлений. Из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств, уничтожено множество кустов конопли.

Также в Абшеронском районе были задержаны 9 человек, находившиеся в розыске за совершение краж и других преступлений, раскрыты 26 преступлений “по горячим следам”. Выявлено 188 фактов незаконной уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, 93 факта мелкого хулиганства и грабежа, задержаны 29 человек, находившиеся в гражданском розыске.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками управления дорожной полиции Абшеронского РУП, к административной ответственности были привлечены 315 водителей, нарушивших правила дорожного движения, 6 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 18 водителей, внесших изменения в конструкцию транспортного средства, и 216 водителей, нарушивших правила остановки и стоянки автомобиля.