В Абшеронском районе Баку снесены незаконные постройки

В Абшеронском районе Баку снесены незаконные постройки.

В Абшеронском районе Баку снесены незаконные постройки.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации, на территории поселка Ашагы Гюздек и села Новханы Абшеронского района Баку были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов.

Незаконные постройки были снесены сотрудниками Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве в присутствии представителей соответствующего местного органа исполнительной власти.