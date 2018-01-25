В Абшеронском районе 57-летнюю женщину сбил автомобиль

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Абшерон. 25 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе при попытке перейти дорогу была сбита 57-летняя женщина.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Джейранбатан.

Местная жительница Мярмяр Осман гызы Тагиева 1961 г.р. была сбита передвигавшимся на высокой скорости автомобилем "ВАЗ-2109" с государственным регистрационным номером 50 CK 499. Водитель сбежал с места происшествия. Потерпевшая доставлена в отделение реанимации Сумгайытской городской больницы скорой неотложной медицинской помощи. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

Сбежавший с места происшествия водитель уже задержан.

По факту ведется расследование.