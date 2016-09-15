В Абшероне задержаны члены группировки, занимающейся кражей аккумуляторов - ФОТО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе задержаны члены группировки, занимающейся кражей и последующей продажей аккумуляторов в целях покупки наркотиков.

Как сообщает Report, группа из трех человек занималась кражей аккумуляторов преимущественно грузовых автомобилей на территории Бинагадинского и Абшеронского районов.

Руководитель группы 34-летний Сабир Халилов был водителем грузового автомобиля в поселке Хокмали. Он использовал свой автомобиль во время ограблений.

Другие два члена группировки - жители поселка Хокмали 26-летний Хейбат Дадашов и 27-летний Видади Юсифов крали аккумуляторы из грузовых автомобилей и загружали их на автомобиль, управляемый С.Халиловым. Затем они продавали эти аккумуляторы, стоимость которых составляет 300 манатов, в пунктах приема металла за 50 манатов. Полученные деньги они тратили на наркотики. Все трое были задержаны оперативниками Абшеронского районного управления полиции.

Сообщается, что они украли аккумуляторы из более 10 грузовых автомобилей.