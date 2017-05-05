На Абшероне желавший поймать голубя юноша упал с крыши

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района юноша получил тяжелую травму, упав с крыши.

Как сообщает Report, инцидент произошел, когда Хабибов Агаджан Мирхабиб оглу 1991 г.р. пытался поймать голубя на крыше двухэтажного частного дома, в котором проживает.

Он хотел запустить голубей в голубятню, которую содержал на крыше. Однако, поднявшись на крышу, он упал во двор дома. Получивший тяжелую черепно-мозговую травму А. Хабибов был госпитализирован.

Факт расследуется.