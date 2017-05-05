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    На Абшероне желавший поймать голубя юноша упал с крыши

    Он получил тяжелую черепно-мозговую травму

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района юноша получил тяжелую травму, упав с крыши.

    Как сообщает Report, инцидент произошел, когда Хабибов Агаджан Мирхабиб оглу 1991 г.р. пытался поймать голубя на крыше двухэтажного частного дома, в котором проживает.

    Он хотел запустить голубей в голубятню, которую содержал на крыше. Однако, поднявшись на крышу, он упал во двор дома. Получивший тяжелую черепно-мозговую травму А. Хабибов был госпитализирован.

    Факт расследуется.

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