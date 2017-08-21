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    На Абшероне в колодце обнаружены останки погибшего два года назад мужчины

    В результате расследования выяснилось, что останки принадлежат Магомед Абдулгусейн оглу Надирову 1977 г.р.

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в колодце обнаружены останки погибшего два года назад мужчины.

    Как передает Report, об этом сообщили в полицию, и сотрудники правоохранительных органов произвели осмотр места происшествия.

    Принадлежащие мужчине останки были переданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По заключению экспертов, этот человек погиб два года назад. В результате расследования выяснилось, что останки принадлежат Магомеду Абдулгусейн оглу Надирову 1977 г.р.

    По факту ведется расследование.

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