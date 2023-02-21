В Абшероне снесли незаконно построенный объект

Незаконно построенный объект на Абшероне снесен.

Незаконно построенный объект на Абшероне снесен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района был выявлен факт проведения строительных работ на территории, принадлежащей гражданину Сабзалиеву Аразу Сифариз оглу, без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственной противопожарной службой МЧС и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был снесен.