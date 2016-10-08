В Абшероне сгорел Mercedes

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сгорел автомобиль марки Mercedes.

Как сообщает Report,инцидент зарегистрирован в городе Хырдалан Абшеронского района.

Согласно информации, автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 90 FS 530, принадлежащий Багирову Мушфигу Мохи оглу, загорелся на ходу. Водитель М.Багиров немедленно покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. Транспортное средство пришло в непригодное состояние.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в двигателе автомобиля.