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    В Абшероне сгорел Mercedes

    Возгорание началось с двигателя автомобиля

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сгорел автомобиль марки Mercedes.

    Как сообщает Report,инцидент зарегистрирован в городе Хырдалан Абшеронского района. 

    Согласно информации, автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 90 FS 530, принадлежащий Багирову Мушфигу Мохи оглу, загорелся на ходу. Водитель М.Багиров немедленно покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние.

    На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. Транспортное средство пришло в непригодное состояние.

    По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в двигателе автомобиля. 

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