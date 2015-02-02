​В Абшероне сгорел дом, в Габале - чайхана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Мехдиабад Абшеронского района сгорело 81 кв. м площади частного одноэтажного, трехкомнатного дома. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства чрезвычайных ситуаций, остальную часть дома общей площадью 130 кв.м удалось спасти от пожара. Пожар локализован прибывшими на место происшествия пожарниками.

В Габале сгорело 30 кв.м площади потолка чайханы, принадлежащей частному владельцу. Остальную часть заведения общей площадью 140 кв.м удалось спасти от пожара.