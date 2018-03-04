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    В Абшероне, сбитый автомобилем пешеход, сбежал из больницы

    Водитель также убежал с места происшествия

    Абшерон. 4 марта. REPORT.AZ/ В Абшероне пешеход переходивший дорогу был сбит автомобилем.

    Местное бюро Report сообщает что, инцидент произошел на территории Джейранбатанских дач.

    Асадов Вугар Ибрагим оглу 1977-го года рождения, проживающий в общежитии профессионального лицея Абшерон Джейранбатан, был сбит неизвестным автомобилем направляясь в маркет, находящийся поблизости. Водитель скрылся с места происшествия.

    Пострадавший Вугар Асадов был доставлен в больницу, а затем сбежал оттуда.По информации полученной от медицинского учреждения, раненый по прибытии в больницу был в тяжелом состоянии.

    По факту ведется расследование.

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