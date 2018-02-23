В Абшероне сбит пешеход

23 февраля, 2018 12:11

© Report Абшерон. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе сбит пешеход. Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в поселке Джейранбатан. Направлявшийся по встречной полосе автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу местного жителя Бахруза Садраддин оглу Гулиева 1977 г.р. Затем автомобиль переехал упавшего пешехода. Потерпевший доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. В больнице сообщили, что состояние потерпевшего тяжелое. По факту ведется расследование.