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    В Абшероне сбит пешеход

    © Report

    Абшерон. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе сбит пешеход.

    Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в поселке Джейранбатан.

    Направлявшийся по встречной полосе автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу местного жителя Бахруза Садраддин оглу Гулиева 1977 г.р. Затем автомобиль переехал упавшего пешехода.

    Потерпевший доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    В больнице сообщили, что состояние потерпевшего тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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