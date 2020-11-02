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На Абшероне проведен рейд против нарушителей карантина

На Абшероне проведен рейд против нарушителей карантина В ходе рейдов были оштрафованы лица, посещающие магазины без масок
Происшествия
2 ноября 2020 г. 13:12
На Абшероне проведен рейд против нарушителей карантина

В Абшеронском районе проводятся очередные профилактические мероприятия с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, мобильные группы из числа сотрудников Абшеронского районного управления полиции и Мехдиабадского отделения полиции с сегодняшнего утра осуществляют осмотр разрешенных к деятельности объектов в поселках Хырдалан, Мехдиабад и Новханы, проводят беседы с гражданами.

Сотрудники полиции вновь указали на необходимость использования продавцами и покупателями медицинских масок, соблюдения социальной дистанции, предотвращения возможной плотности на рынках и обеспечения торгового объекта дезинфицирующими средствами.

В ходе рейдов были оштрафованы лица, посещающие магазины без масок и не следящие за этим сотрудники магазинов.

Рейды в Абшеронском районе будут проводиться регулярно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda karantinə əməl etməyənlərə qarşı reyd keçirilib

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