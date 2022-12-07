В Абшероне произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

В Абшероне произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший.

В Абшероне произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечено, что сегодня утром около 08:00 на горячую телефонную линию “112” МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном в поселке Масазыр.

На место незамедлительно были привлечены силы Абшеронской районной противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

Предварительно установлено, что на балконе двухкомнатной квартиры общей площадью 67м2, расположенной на 3-м этаже семиэтажного жилого дома, произошел взрыв в результате утечки бытового газа, не приведший к пожару. В результате инцидента пострадал один человек, он был госпитализирован с травмами. От воздействия взрывной волны в одной из комнат сместилась оконная рама, повреждена входная дверь квартиры.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.