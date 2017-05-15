На Абшероне повесился 19-летний юноша

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ На Абшероне произошел случай суицида.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в поселке Новханы.

Так, Эльвин Эльчин оглу Гулиев 1998 г.р. совершил суицид, повесившись у себя в доме. Причина суицида Эльвина Гулиева пока не известна.

Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, расследование продолжается.