 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Абшероне по "горячим следам" задержали человека, угнавшего машину

    Абшерон. 27 января. REPORT.AZ/ Человек, угнавший машину в Абшеронском районе, задержан по "горячим следам".

    Как сообщает Сумгайыт-Абшеронское бюро Report, оперативно-следственная группа была создана как только в Абшеронский РУП поступила информация об этом.

    Были осмотрены камера видеонаблюдения, во время поисковых операций Эльвин Джабраилов был признан виновным в инциденте. Он был задержан и передан следствию. Джабраилов сказал, что был пьян во время угона.

    Чтобы скрыть следы он вытащил госномер машины.

    По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi