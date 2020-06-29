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В Абшероне отец сбил своего 4-летнего сына

​В Абшероне отец сбил своего 4-летнего сына

В Абшеронском районе произошел несчастный случай.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в поселке Гобу.

Так, водитель автомобиля Турал Акберли случайно наехал на своего сына Али Турал оглы Акберли, 2016 года рождения.

Мужчина, сдавая назад транспортное средство, попросту не заметил прибежавшего сына.

В результате несчастного случая ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные ссадины и ушибы.

Мальчика, из-за тяжелого состояния поспешно доставили в отделение интенсивной терапии, где он был прооперирован.

Рамин Шахбазов

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