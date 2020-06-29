​В Абшероне отец сбил своего 4-летнего сына

В Абшеронском районе произошел несчастный случай.
Как передает Report, инцидент зафиксирован в поселке Гобу.
Так, водитель автомобиля Турал Акберли случайно наехал на своего сына Али Турал оглы Акберли, 2016 года рождения.
Мужчина, сдавая назад транспортное средство, попросту не заметил прибежавшего сына.
В результате несчастного случая ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные ссадины и ушибы.
Мальчика, из-за тяжелого состояния поспешно доставили в отделение интенсивной терапии, где он был прооперирован.
Рамин Шахбазов