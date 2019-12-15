 Наверх

В Абшероне обнаружена ручная граната и взрывное устройство - ФОТО

​В Абшероне обнаружена ручная граната и взрывное устройство

Из Call-центра "102" министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация, в которой отмечалось, что в поселке Мамедли Абшеронского района обнаружена ручная граната.

Как передает Report, на территорию были незамедлительно направлены Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА, а также сотрудники отделения полиции поселка Мехдиабад Абшеронского района и Службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната F-1 и взрывное устройство UZRQM. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 200 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!