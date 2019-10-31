В Абшероне обнаружен 82-мм пушечный снаряд - ФОТО

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда в Абшеронском районе, вблизи Самур-Абшеронского канала.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена специалистами Агенства и сотрудниками Управления полиции Абшеронского района. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 82-мм учебный пушечный снаряд (O-881) и в целях обезвреживания доставлены на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.