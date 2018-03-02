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    В Абшероне на жилой дом совершено вооруженное нападение, мать и дочь тяжело ранены

    Предполагается, что нападение совершено с целью ограбления

    Абшерон. 2 марта. REPORT.AZ/ На территории поселка Джейранбатан Абшеронского района на один из жилых домов было совершено вооруженное нападение со стороны неизвестного лица.

    Местное бюро Report сообщает, что инцидент произошел по адрессу: улица Гюндуза Абдуллаева, дом 5 А.

    Находившиеся на тот момент в доме Гашимова Вусала Гариббала кызы, 1988-го года рождения и ее дочь Гашимова Захра Эльман кызы, 2013-го года рождения были подвержены нападению со стороны неизвестного. Человек в маске проник в дом, и нанес матери и дочи ножевые ранения различной тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу с помощью соседей, прибежавших на крик.

    Личность виновника происшествия пока не установлена. По предварительным данным нападение было совершено с целью ограбления.

    По факту ведется расследование.

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