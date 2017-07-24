На абшеронском пляже утонул 37-летний мужчина

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Вечером 23 июля в Абшеронском районе 3 человека, купаясь в море, столкнулись с угрозой утопления.

Как сообщает Report, информация об этом поступила в Государственную службу по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства чрезвычайных ситуаций.

Сразу же на место происшествия были привлечены спасатели, которые спасли 2 человек, а также обнаружили на берегу моря тело 1 человека - Руслана Агагасан оглу Самедова 1980 г.р. и передали его соответствующим структурам.