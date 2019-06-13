В Абшероне мужчина столкнул брата с лестницы

В Абшеронском поселке Сарай мужчина скончался, упав с лестницы в своем доме.

Как сообщает Report, в ходе расследований, проведенных правоохранительными органами, выяснилось, что 34-летний Самир Гулиев поспорил с 33-летним братом Ниджатом Гулиевым.

В результате спора Ниджат Гулиев толкнул брата. Упавший с лестницы Самир Гулиев скончался.

Н.Гулиев задержан. В ходе расследований выяснилось, что он употреблял наркотики.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.