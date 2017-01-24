На Абшероне мужчина ранил ножом своего шурина

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Абшероне мужчина ранил ножом своего шурина.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Масазыр.

Согласно информации, 25-летний Асиф Гасанов был доставлен в больницу с несколькими ножевыми ранениями.

Выяснилось, что А.Гасанова ранил бывший муж его сестры.

Сестра А.Гасанова развелась со своим мужем и вернулась в отчий дом. Бывший зять (имя не разглашается) пришел в дом своего бывшего тестя в поселке Масазыр, чтобы повидать своих детей. Во время этой встречи между ним и А.Гасановым возник спор, который они продолжили на улице. Мать А.Гасанова вышла за ними вслед и обнаружила своего сына в крови.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления. По факту возбуждено уголовное дело.