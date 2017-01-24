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    На Абшероне мужчина ранил ножом своего шурина

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Абшероне мужчина ранил ножом своего шурина.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Масазыр. 

    Согласно информации, 25-летний Асиф Гасанов был доставлен в больницу с несколькими ножевыми ранениями. 

    Выяснилось, что А.Гасанова ранил бывший муж его сестры. 

    Сестра А.Гасанова развелась со своим мужем и вернулась в отчий дом. Бывший зять (имя не разглашается) пришел в дом своего бывшего тестя в поселке Масазыр, чтобы повидать своих детей. Во время этой встречи между ним и А.Гасановым возник спор, который они продолжили на улице. Мать А.Гасанова вышла за ними вслед и обнаружила своего сына в крови. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления. По факту возбуждено уголовное дело.

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