В Абшероне мужчина нанес ножевое ранение брату и сбежал

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе мужчина нанес ножевое ранение брату и сбежал.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Мухаммедли района.

Так, 31-летний Нуралиев Сеидали Мурад оглу поспорил со своим братом. Спор превратился в драку, в ходе которой брат ударил С. Нуралиева ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавший доставлен в больницу с помощью членов семьи.

По словам членов семьи, инцидент произошел по неосторожности. Однако в ходе предварительного расследования было выявлено, что С. Нуралиева ударил ножом собственный брат.

Сотрудники Абшеронского РУП ведут поиски сбежавшего лица.

По факту ведется расследование.