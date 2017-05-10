 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне молодой парень получил ножевые ранения посреди улицы

    25-летний молодой человек был помещен в больницу© Courtesy İmage

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошел случай суицида.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован рядом с рынком в городе Хырдалан.

    Так, Захид Махир оглу Гасанзаде 1992 г.р. вышел из дома и посреди улицы получил ножевые ранения со стороны неизвестного или неизвестных лиц. Он был помещен в больницу.

    Мать З. Гасанзаде сообщила в полицию, что до происшествия сын говорил ей о том, что был приглашен на встречу в кафе. По факту Абшеронское РУП проводит расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi