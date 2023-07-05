В Абшероне, Масаллы и Джалилабаде предотвращены факты незаконного строительства

11:06

В Абшероне, Масаллы и Джалилабаде предотвращены факты незаконного строительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что в поселке Мехтиабад Абшеронсого района, селе Гызылавар Масаллинского района и городе Джалилабад выявлены факты проведения строительства без разрешительных документов.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны и Государственным агентством по контролю безопасности в строительстве, строительство было остановлено, а объекты снесены.