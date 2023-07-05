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В Абшероне, Масаллы и Джалилабаде предотвращены факты незаконного строительства

В Абшероне, Масаллы и Джалилабаде предотвращены факты незаконного строительства 11:06
Происшествия
5 июля 2023 г. 11:41
В Абшероне, Масаллы и Джалилабаде предотвращены факты незаконного строительства

В Абшероне, Масаллы и Джалилабаде предотвращены факты незаконного строительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что в поселке Мехтиабад Абшеронсого района, селе Гызылавар Масаллинского района и городе Джалилабад выявлены факты проведения строительства без разрешительных документов.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны и Государственным агентством по контролю безопасности в строительстве, строительство было остановлено, а объекты снесены.

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