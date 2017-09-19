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    В Абшероне и Баку автомобили сбили двух женщин

    Одному из пешеходов 47, второму – 65 лет© Foto: Report.az

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Абшероне и Низаминском районе Баку произошли аварии, в результате которых пострадали две женщины.

    Как сообщает Report, на территории под названием "Круг Хокмали" в Абшеронском районе легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Хидаятову Земфиру Алисахиб гызы 1970 г.р.

    Пострадавшая была госпитализирована. Водитель задержан сотрудниками Абшеронского районного управления полиции.

    Другой инцидент произошел в поселке "8 км" Низаминского района. 

    При переходе дороги в неположенном месте Баширова Беновша Керим гызы 1952 г.р. была сбита легковым автомобилем. Водитель доставил пострадавшую в больницу.

    Факт расследуется Низаминским РУП.

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