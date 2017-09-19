В Абшероне и Баку автомобили сбили двух женщин

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Абшероне и Низаминском районе Баку произошли аварии, в результате которых пострадали две женщины.

Как сообщает Report, на территории под названием "Круг Хокмали" в Абшеронском районе легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Хидаятову Земфиру Алисахиб гызы 1970 г.р.

Пострадавшая была госпитализирована. Водитель задержан сотрудниками Абшеронского районного управления полиции.

Другой инцидент произошел в поселке "8 км" Низаминского района.

При переходе дороги в неположенном месте Баширова Беновша Керим гызы 1952 г.р. была сбита легковым автомобилем. Водитель доставил пострадавшую в больницу.

Факт расследуется Низаминским РУП.