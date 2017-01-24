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    На Абшероне грузовой автомобиль совершил ДТП, есть пострадавший - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе грузовой автомобиль совершил ДТП.

    Как сообщает Report, авария произошла в поселке Масазыр. 

    Согласно информации, водитель грузового автомобиля марки DAF заснул за рулем и потерял управление. В результате автомобиль врезался в железную перегородку на обочине дороги. Грузовой автомобиль снес около 100 м перегородки. 

    На место происшествия привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что водитель ранен в ногу. 

    По факту ведется расследование.

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