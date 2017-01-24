На Абшероне грузовой автомобиль совершил ДТП, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе грузовой автомобиль совершил ДТП.
Как сообщает Report, авария произошла в поселке Масазыр.
Согласно информации, водитель грузового автомобиля марки DAF заснул за рулем и потерял управление. В результате автомобиль врезался в железную перегородку на обочине дороги. Грузовой автомобиль снес около 100 м перегородки.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что водитель ранен в ногу.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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