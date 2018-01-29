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    В Абшероне автомобиль сбил пожилого пешехода, состояние оценивается как тяжелое

    Инцидент произошел в поселке Джейранбатан© Report

    Абшерон. 29 января. REPORT.AZ/ В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошло ДТП. В результате автомобиль сбил пожилого пешехода.

    Как передает местное бюро Report, проживающего по адресу г. Сумгаит 5-ый микрорайон дом 51 кв. 23 Гусейнова Ибада Гусейн оглы 1957 г. при попытке перейти дорогу сбила движущаяся навстречу машина марки "Мерседес".

    Пострадавший был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Сумгаите и помещен в реанимационное отделение. Состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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