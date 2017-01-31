На Абшероне автомобиль сбил пожилого мужчину, водитель скрылся с места ДТП

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе автомобиль сбил пожилого мужчину и скрылся с места ДТП.
Как сообщает Report, авария произошла в поселке Дигах.
Согласно информации, переходившего дорогу 70-летнего Искендерова Рустама сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия.
Р.Искендеров был доставлен в больницу с различными переломами. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту в Абшеронском районном управлении полиции ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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