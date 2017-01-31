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    На Абшероне автомобиль сбил пожилого мужчину, водитель скрылся с места ДТП

    По факту в Абшеронском районном управлении полиции ведется расследование

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе автомобиль сбил пожилого мужчину и скрылся с места ДТП.

    Как сообщает Report, авария произошла в поселке Дигах.

    Согласно информации, переходившего дорогу 70-летнего Искендерова Рустама сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. 

    Р.Искендеров был доставлен в больницу с различными переломами. Его состояние оценивается как тяжелое. 

    По факту в Абшеронском районном управлении полиции ведется расследование.

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