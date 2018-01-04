В Абшероне автомобиль проехал по пешеходу и, сбив, отбросил в сторону другого - ФОТО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На трассе Хырдалан-Сарай произошло ДТП, в результате которого пострадало 2 пешехода.

Как сообщает Report, навстречу двигающему на высокой скорости автомобилю марки "Мерседес" вышли Азимов Октай Азим оглу 1960 г.р. и Гамидуллаев Рахиль Алисафа оглу 1973 г.р.

Водитель автомобиля не успел нажать на педаль тормоза и проехал по О.Азимову, Р. Гамидуллаева он сбил и отбросил в сторону. О.Азимов скончался на месте происшествия. Получивший тяжелые травмы Р. Гамидуллаев был помещен в Клинический медцентр №1.

По факту на место происшествия привлечены сотрудники Абшеронского районного управления полиции. Водитель задержан.

Пешеходы работали рабочими на близлежащем заводе. Во время происшествия они возвращались домой с работы.