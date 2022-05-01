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В Абшероне 59-летний мужчина получил смертельное ранение ножом

В Абшероне 59-летний мужчина получил смертельное ранение ножом 30 апреля около 23.00 в районную прокуратуру поступило сообщение об убийстве в поселке Гобу Абшеронского района Гюлаги Алиева, 1963 года рождения.
Происшествия
1 мая 2022 г. 10:56
В Абшероне 59-летний мужчина получил смертельное ранение ножом

30 апреля около 23.00 в районную прокуратуру поступило сообщение об убийстве в поселке Гобу Абшеронского района Гюлаги Алиева, 1963 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру Абшеронского района, в ходе расследования было установлено, что житель поселка Замир Агалиев, 1993 года рождения во время личной ссоры зарезал Гюлагу Алиева.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

З.Агалиев задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda 59 yaşlı kişi qətlə yetirilib, saxlanılan var

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