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    В Абшероне 30-35-летняя женщина совершила суицид

    Абшерон. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе повесилась 30-35-летняя женщина.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в городе Хырдалан.

    Местная жительница Агамалыева Нармин Эльхан гызы покончила с собой.

    Причина суицида пока неизвестна.

    По предварительной версии, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

    Отмечается, что покончившая с собой женщина была учителем музыки. У нее осталась маленькая дочь.

    По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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