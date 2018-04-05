В Абшероне 30-35-летняя женщина совершила суицид

Абшерон. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе повесилась 30-35-летняя женщина.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в городе Хырдалан.
Местная жительница Агамалыева Нармин Эльхан гызы покончила с собой.
Причина суицида пока неизвестна.
По предварительной версии, инцидент произошел на почве семейного конфликта.
Отмечается, что покончившая с собой женщина была учителем музыки. У нее осталась маленькая дочь.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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