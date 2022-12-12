В пяти районах Азербайджана возникли перебои с подачей электроэнергии

В 5 районах Азербайджана в ряд сел приостановлена подача электроэнергии.

В пяти районах Азербайджана в ряде сел приостановлена подача электроэнергии около 6500 абонентам.

Об этом Report сообщили в ОАО ”Азеришыг".

Из-за снега и неустойчивой погоды в некоторых селах Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов произошел сбой в подаче электроэнергии.

"На эти территории были немедленно привлечены сотрудники ОАО "Азеришыг", мобилизованы все возможности для обеспечения абонентов электроэнергией. Хотя суровые погодные условия препятствуют интенсивному проведению работ, для восстановления электроснабжения ведутся серьезные работы ", - подчеркивается в сообщении.