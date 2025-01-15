Правоохранительные органы Баку за год раскрыли 88,8% зарегистрированных преступлений

В 2024 году органами прокуратуры и внутренних дел города Баку было зарегистрировано в общей сложности 14 925 преступлений, из которых раскрыто 88,8%.

В 2024 году правоохранительные органы Баку зарегистрировали в общей сложности 14 925 фактов преступлений, 88,8% из которых уже раскрыты.

Как сообщает Report, об этом сообщили на оперативном совещании прокуратуры города Баку по итогам 2024 года.

Также столичные органы прокуратуры за год провели предварительные расследования по 649 уголовным делам, из которых 194 уже направлены в суды для дальнейшего разбирательства.

В отчетный период материальный ущерб по уголовным делам составил 16 979 167 манатов, удалось обеспечить возмещение 73,2% или 12 425 084 манатов этой суммы.