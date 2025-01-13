В 2024 году органы прокуратуры Нахчыванской АР направили в суды 13 уголовных дел

В 2024 году в органах прокуратуры Нахчыванской АР проводилось предварительное расследование по 37 уголовным делам, из которых 13 уже переданы в суды для рассмотрения.

В 2024 году в органах прокуратуры Нахчыванской АР проводились предварительные расследования по 37 уголовным делам, из которых 13 уже переданы в суды для рассмотрения.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что в отчетный период материальный ущерб по уголовным делам составил 367 302 манатов, удалось обеспечить возмещение 97,51% этой суммы - 376 667 манатов.

Кроме того, в 2024 году в органы прокуратуры Автономной Республики поступило 584 обращения, приняты и выслушаны в общей сложности 588 граждан, из которых 197 - в прокуратуре Нахчыванской АР и 391 - в подчиненных районных (городских) прокуратурах.