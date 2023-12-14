В этом году за нарушение пограничного режима задержано более 10 тыс. человек

В этом году за нарушение пограничного режима задержано более 10 тыс. человек

С начала года в Азербайджане за нарушение государственной границы задержано 489 человек, за нарушение пограничного режима - 10 689 человек.

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С начала года в Азербайджане за нарушение государственной границы задержано 489 человек, за нарушение пограничного режима - 10 689 человек. Как сообщает Report, об этом сказано на совещании Государственной пограничной службы по итогам деятельности за 2023 год. В результате бдительности пограничников были задержаны 3 609 человек, находившихся в розыске, 252 человека с поддельными документами, 4 человека с чужими документами, 4 человека, пытавшиеся нелегально пересечь государственную границу через пункты пропуска. Подпишитесь на наш Telegram канал