В этом году за нарушение пограничного режима задержано более 10 тыс. человек

С начала года в Азербайджане за нарушение государственной границы задержано 489 человек, за нарушение пограничного режима - 10 689 человек.
Как сообщает Report, об этом сказано на совещании Государственной пограничной службы по итогам деятельности за 2023 год.
В результате бдительности пограничников были задержаны 3 609 человек, находившихся в розыске, 252 человека с поддельными документами, 4 человека с чужими документами, 4 человека, пытавшиеся нелегально пересечь государственную границу через пункты пропуска.