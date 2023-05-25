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В 2022 году в результате ДТП с участием пешеходов погибли 7 детей

В 2022 году в результате ДТП с участием пешеходов погибли 7 детей Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД на основе снимков камер наблюдения проанализировал дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов на дорогах Баку.
Происшествия
25 мая 2023 г. 14:38
В 2022 году в результате ДТП с участием пешеходов погибли 7 детей

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД на основе снимков камер наблюдения проанализировал дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов на дорогах Баку.

Об этом Report сообщили в ЦИУТ.

Наблюдения показали, что на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова, Бабека и 8 ноября, а также на улицах Юсифа Сафарова и других некоторые пешеходы, несмотря на наличие поблизости подземных и надземных пешеходных переходов, рискуют жизнью, переходя проезжую часть с интенсивным движением автомобилей.

Согласно статистике прошлого года, на пешеходов приходится около 49% от общего числа ДТП по городу Баку.

В 269 дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых был сбит пешеход, 134 человека погибли, а 153 получили ранения.

В 2022 году в результате ДТП с участием пешеходов погибли 7 детей, 15 получили травмы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda piyadaların iştirakı ilə baş verən yol qəzalarının sayı açıqlanıb

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