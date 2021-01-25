В 2020 году 38 сотрудников органов прокуратуры удостоены госнаград

2020 год стал успешным периодом и для органов прокуратуры Азербайджанской Республики. Совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и другими правоохранительными органами были осуществлены необходимые мероприятия в области сохранения о

2020 год стал успешным периодом и для органов прокуратуры Азербайджанской Республики. Совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и другими правоохранительными органами были осуществлены необходимые мероприятия в области сохранения общественно-политической стабильности, усиления борьбы против преступности, защиты прав и свобод человека в стране.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на прошедшем в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики расширенном заседании коллегии в формате видеоконфереции с участием руководящего состава Центрального аппарата генпрокуратуры, прокуратуры города Баку, Республиканской военной прокуратуры, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, прокуроров районных (городских) и территориальных военных прокуроров.

Особо подчеркнув высокую оценку деятельности органов прокуратуры на государственном уровне, Кямран Алиев отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева за отличие в выполнении служебных обязанностей 38 сотрудников органов прокуратуры были удостоены высоких государственных наград, что вызвало большую радость у коллектива структуры.