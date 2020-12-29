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В 2019 году в Азербайджане 1 038 женщин пострадали от домашнего насилия

В 2019 году в Азербайджане 1 038 женщин пострадали от домашнего насилия В 2019 году было совершено 1 308 преступлений на почве бытового насилия
Происшествия
29 декабря 2020 г. 17:04
В 2019 году в Азербайджане 1 038 женщин пострадали от домашнего насилия

В 2019 году было совершено 1 308 преступлений на почве бытового насилия.

Как передает Report, об этом говорится в годовой информации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей на 2019 год, который будет впервые заслушан на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

В информации отмечается, что по данным преступлениям потерпевшими признаны 1 358 человек.

Из них одна беременная женщина, 12 – несовершеннолетних девочек.

"Зафиксированные случаи бытового насилия, как правило, связаны с физическим насилием. Однако социологические исследования показывают, что самые распространенные формы бытового насилия носят психологический и экономический характер. Полиции сообщают при самой крайней ситуации насилия в семье. В большинстве случаев же из-за того, что длительное время не предоставляется информация, совершаются преступления с тяжкими последствиями", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 1 038 qadın məişət zorakılığı cinayətindən zərər çəkib

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